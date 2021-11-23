KKTC'de Koronavirüs kaynaklı 2 can kaybı

KKTC'de Koronavirüs kaynaklı 2 can kaybı
banner83
banner80

KKTC'de korovavirüs can almaya devam ediyor.

banner69
Acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde yatan 87 yaşındaki erkek bir şahıs ile 81 yaşındaki bir şahsın Kovid 19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 12:05
banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dövizde son durum...Yükseliş sürüyor
Dövizde son durum...Yükseliş sürüyor
  1. Türkiye
﻿