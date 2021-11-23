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KKTC'de Koronavirüs kaynaklı 2 can kaybı
Kıbrıs
23 Kasım 2021 Salı 10:59
Kıbrıs Genç Tv
KKTC'de korovavirüs can almaya devam ediyor.
Acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde yatan 87 yaşındaki erkek bir şahıs ile 81 yaşındaki bir şahsın Kovid 19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 12:05
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