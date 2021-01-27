KKTC'de rekor vaka sayısı açıklandı

KKTC'de rekor vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500  olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25  kişinin Girne, 5  kişinin Mağusa, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

27 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3500 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 42    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14   

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 392.084   

Toplam Vaka Sayısı: 2164 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1826 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 321   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 220 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 20:07
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