KKTC'de son 24 saatte 183 test yapıldı

KKTC'de ilki 10 Mart'ta, sonuncusu da 17 Nisan'da görülen koronavirüs vakalarında pozitif vaka saptanmayan gün sayısı bugün 69'u doldurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 183 test yapıldığını ve pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bugün yapılan testlerle toplam test sayısı da 36 bin 700'e ulaştı.

KKTC'de bugüne kadar 108 vaka görülmüş ve bunlardan 4'ü hayatını kaybetmişti.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülen ve bu akşam itibarıyla tüm dünyada 9 milyon 637 bin 532'ye ulaşan yeni tip koronavirüs (Covid-19), 487 bin 639 kişinin ölümüne yol açtı. Hastalığa yakalan 5 milyon 235 bin 32 kişi ise iyileşti.