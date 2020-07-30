Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
30 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800
Toplam Vaka Sayısı- 144
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
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