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KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini   açıkladı.
Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
30  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081        
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2     
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3 
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800   
Toplam Vaka Sayısı- 144   
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26         
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 19:57
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