KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 68.800

Toplam Vaka Sayısı- 144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 26

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 19:57