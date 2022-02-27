KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.759 olup, 373 pozitif vakaya rastlanmış, 397 kişi taburcu edilmiştir. 

123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

27 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 373             

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786
      
Toplam Vaka Sayısı: 67.867       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979        
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :       

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522   

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 21:42
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