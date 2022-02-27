KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.759 olup, 373 pozitif vakaya rastlanmış, 397 kişi taburcu edilmiştir.

123 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 44 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.759

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 373

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 373

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 397

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.858.786



Toplam Vaka Sayısı: 67.867

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.698

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3979



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3934

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3298

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131522

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 21:42