KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 390 kişi taburcu edilmiştir. 

150 kişi Lefkoşa, 109 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 396             

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390    

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426 
      
Toplam Vaka Sayısı: 68.264        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088            

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1779     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854   

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 19:59
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