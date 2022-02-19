KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de on 24 saatte yapılan test sayısı 21.982 olup, 336 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti 489 kişi taburcu edildi.

133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 336

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635

Toplam Vaka Sayısı: 64.344

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430