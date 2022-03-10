KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9947 olup, 501 pozitif vakaya rastlanmış, 475 kişi taburcu edilmiştir.
204 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 88 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 27 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9947
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 501
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 501
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 475
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.028.758
Toplam Vaka Sayısı: 72.290
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3670
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3621
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 901
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 210
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 216
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1949
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135064Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022, 19:37