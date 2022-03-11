KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi taburcu edilmiştir.
100 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 296
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454
Toplam Vaka Sayısı: 72.586
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3547
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 889
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 20:11