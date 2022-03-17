KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.629 olup, 538 pozitif vakaya rastlanmış, 493 kişi taburcu edilmiştir. 

251 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.629  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 538    

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 538          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 493    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.139.795   
      
Toplam Vaka Sayısı: 75.408             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.033    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4172  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42  

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4123 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  687 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 296  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 206   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1868        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136569 

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