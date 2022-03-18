KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.048 olup, 550 pozitif vakaya rastlanmış, 400 kişi taburcu edilmiştir. 

240 kişi Lefkoşa, 118 kişi Girne, 116 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.048   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 550   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 550          

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 400    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.154.843    
      
Toplam Vaka Sayısı: 75.958             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 71.433     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4322  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4276  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 205       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  762 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 258  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 215 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1911        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 136784 

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 19:54
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