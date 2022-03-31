KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

303 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 299 kişi Gazimağusa, 47 kişi Güzelyurt, 104 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 921      
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721    
      
Toplam Vaka Sayısı: 85.461             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8        

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 758   

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2022, 19:19
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