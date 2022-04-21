KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9099 olup, 136 pozitif vakaya rastlanmıştır"
69 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 5 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
21 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9099
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.685.925
Toplam Vaka Sayısı: 92.078
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.665
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1830
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1805
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 285