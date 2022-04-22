KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı bugün yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.396 olup, 108 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

72 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 20 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

22 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.396  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108  
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.696.321    
      
Toplam Vaka Sayısı: 92.836         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.000                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1603     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1531  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 295

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022, 19:04
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