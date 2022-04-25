KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.755 olup, 76 pozitif vakaya rastlanmıştır"
34 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, Bölgesi'ndendir.
24 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.755
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.742.284
Toplam Vaka Sayısı: 93.072
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.652
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1187
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1163
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 328