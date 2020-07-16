KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1049 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
Önce sağlık diyen Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemlerin alındığını, bu noktada halkımıza güvendiğini ve alınması gereken önlemler konusunda destek beklediğini belirtti.
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 00:23
Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, herkese sağlıklı günler diledi.