KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1093 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim bulunduğunu 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
29 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1093
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8
Ülke dışından gelen vakalar - 6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1
Yerel vakalar - 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 263.412
Toplam Vaka Sayısı- 1103
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 75
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 60
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 19:10