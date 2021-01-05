KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3073 olduğunu, 14'ü  yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

5 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3073     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  7 

Yerel Vaka Sayısı: 14     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 338.560    

Toplam Vaka Sayısı: 1692 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1430  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 253      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 208   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

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