KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2591 olduğunu, 16'sı  yerel 18  pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı. 

6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1 

Yerel Vaka Sayısı: 16   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8       

Bugün Kaybedilen Hasta: yok   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151    

Toplam Vaka Sayısı: 1710  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 20:03
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