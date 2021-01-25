KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2784  olduğunu, 30'u yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli,  vakalardan 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 30  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 1 kişinin İskele  Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

25 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2784 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 

Yerel Vaka Sayısı: 30   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 384.919  

Toplam Vaka Sayısı: 2071  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1793  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 76 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 20:20
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