KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135   olduğunu, 28'i yerel 32  pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 28     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132  

Toplam Vaka Sayısı: 2287 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11 

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 20:04
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