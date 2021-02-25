KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi.
2 kişi hava yolu ile ülkemize geldi, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunmakta oldukları 17 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.
10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli 2 / K. Kaymaklı-3 / / Hamitköy -3 / Çağlayan -2
Girne
Girne Merkez -3 / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1
Gazimağusa
Paşaköy -1 / Gazimağusa merkez -1 /
İskele-1
25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992
Toplam Vaka Sayısı: 3318
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 20:30