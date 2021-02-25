KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si  yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize geldi, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunmakta oldukları 17 kişinin ise yerel vaka olduğu açıklandı.

10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi  İskele Bölgesi'nden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli  2 / K. Kaymaklı-3 /  / Hamitköy -3  / Çağlayan -2 

Girne 
Girne Merkez -3  / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1 

Gazimağusa 

Paşaköy -1  /  Gazimağusa merkez -1 / 

İskele-1 


25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2  

Yerel Vaka Sayısı: 17      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992 

Toplam Vaka Sayısı: 3318 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 20:30
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