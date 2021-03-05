KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayılarını açıkladı.
Açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5730 olup, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 32 kişi ise yerel vakadır. 

29 kişi Lefkoşa, 3 kişi  Girne,  2 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 3  /  Yenikent - 1/  Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21  

Girne 
Boğazköy  - 1  / Alsancak- 2 

Gazimağusa 

Vadili  -2 

İskele-1 

Lefke 

Gaziveren -1 

5 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

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Bugün Yapılan Test Sayısı: 5730 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 32    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 572. 528  

Toplam Vaka Sayısı: 3587 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3155   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 409  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 337   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:44
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