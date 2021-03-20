KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7884 olup, 33'ü  yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş olup, daha önce tespit edilen vakanın  temaslısıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadır.33 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Ķızılbaş -1/ Hamitköy-1/  Sulariçi-5 / Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-2 


Girne 

Girne Merkez- 3/ Beylerbeyi-1/ Ozanköy- 1/ Dikmen-2 /Karaoğlanoğlu-1


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 10/ Pile-1 


20 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7884 

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 33   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 667.328   

Toplam Vaka Sayısı: 4041 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3590 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 427 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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