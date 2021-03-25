KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de son 24 saatte yapılan testlerin sonucunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .23 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3
Girne
Girne Merkez-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1
İskele
Yedikonuk-1
25 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361
Toplam Vaka Sayısı: 4211
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021, 20:03