KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7625 olup, 55'i yerel 67 pozitif vakaya rastlanmış, 102 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 18 kişi Girne, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-2/ Köşklüçiftlik-1/ Metehan-1/ K.kaymaklı-4 / Yılmazköy-1 / Surlariçi-7 / Marmara-1/ Hamitköy-2 / Kızılbaş-1 / Taşkınköy-2
Girne
Girne Merkez- 10 / Edremit- 3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Ozanköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-10 / Sakarya-1/ Gülseren-2
İskele
Yenierenköy-1
19 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7625
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 67
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Yerel Vaka Sayısı: 55
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 102
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 891. 433
Toplam Vaka Sayısı: 5583
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4822
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 732
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 622
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 62
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 223
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 544
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 244Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021, 19:16