KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC’de bugün 7 bin 319 koronavirüs testi yapıldı, 31'i yerel 36 pozitif vakaya rastlandı, 27 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, pozitif çıkanlardan biri hava yoluyla geldi; 4’ü temaslı karantinasındaydı, 31 kişi ise yerel vaka.
Test sonuçları pozitif çıkanlardan 11’inin Lefkoşa, 18’inin Girne, 2’sininse Gazimağusa bölgesinden olduğu bildirilirken vakaların detaylı dağılımı şöyle:
“Lefkoşa Merkez-1 / Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-2/ Alayköy-1/ Kumsal-2 / Hamitköy-1/ Metehan-1
Girne Merkez- 6 / Ozanköy-1/ Karakum-1 / Lapta-2 / Yukarı Girne-4 / Çatalköy-1 Karaoğlanoğlu-3
Gazimağusa Merkez -2”
TEDAVİSİ SÜREN 374 HASTA
Ülkede tedavisi devam eden 374 kişi bulunuyor. Bunlardan 337’si pandemi otellerinde takip ediliyor. 26 kişi Pandemi Merkezi’nde tedavi görürken tetkikleri süren 10 vaka var. Yoğun bakımda ise sadece bir hasta bulunuyor.
KKTC’de bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 33 can kaybı kayda geçti.
Sağlık Bakanlığı açıklamasındaki güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içinde 60 kişiye daha bileklik takıldı ve 62 bilekliğin de takibi sonlandırıldı.
Güvende Kal Genel tabloya göre takip edilen bileklik sayısı 520, takibi sonlandırılan bileklik sayısı da 5 bin 121’e yükseldi.