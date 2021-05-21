KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7460 olup, 16'sı yerel 19 pozitif vakaya rastlanmış 39  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 16 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-4 / Yenişehir-1/ Meriç-1/ Kızılbaş-1/ Ortaköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 3 / Alsancak-2 / Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa-1 / Mutluyaka-1 

21 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7460 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2   

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Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.146. 420  

Toplam Vaka Sayısı: 7034 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6683 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 318   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 287   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 516 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1013 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5255

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021, 19:12
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