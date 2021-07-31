KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.401 olup, 93'ü yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 170 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 93 kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-3/ Alayköy-3/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ K.kaymaklı-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-3/ Ortaköy-2/ Yenikent-2/ Gelibolu-1/ Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Kırıkkale-1/ Akıncılar-1 

Girne 

Girne Merkez-16 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-2/ Dikmen-2/ Aşağı Girne-1/ Boğazköy-1/ Karaağaç-1/ Lapta-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-7 / Yeniboğaziçi-3/ Dörtyol-1/ Kaliland-1/ Surlariçi-1/ Gülseren-4/ Çanakkale-1/ İnönü-1/ Güvercinlik-1/ Sakarya-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Altınova-3/ Aygün-2/ Bahçeli Köyü-1 / Ziyamet-5 / Boltaşlı-1 

Güzelyurt 

Kalkanlı-1 

Lefke 

Yedidalga-1 


31 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.401  

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 93  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 170 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.955.557  

Toplam Vaka Sayısı: 11.562 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9863  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1659      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 97    

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1433  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 124 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1962  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 393 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2217 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.081

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