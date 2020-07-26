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KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1021 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

26Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1021
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 64.028
Toplam Vaka Sayısı- 133
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 109
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 20
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020, 18:30
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