KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte KKTC'de yapılan testlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.539 olup, 60'ı yerel 86 pozitif vakaya rastlanmış, 117 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından gelmiştir. 22.kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.
25 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
28 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.539
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117
Bugün Kaybedilen Hasta:
Toplam Vaka Sayısı: 19.386
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.419
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 891
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 835
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5567
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 921
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 677
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8164
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 56.066"Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021, 18:25
Dünya online altyapıyı güçlendiriyor. Biz kendimizi kandıralım. Yetkililerin bir an önce ekonomik yatırım planlamasını güncellemesi lazım. Devir online devri 5 yıl sonra farklı bir dünyada olacağız. Şu durumda okulların şu şekilde açılması zaten bir facia. Bakanlar kurulunun acele ile 21 haziranda aldığı karar hem komik hem düşündürücü hem de facia! Herk yer tekrar kapatılacak ancak o zaman her şey çok geç olacak!