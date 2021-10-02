KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.845 olup, 63'ü yerel 87 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 75 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 63 kişi ise yerel vakadır. 

29 kişi Lefkoşa, 19 kişi Girne, 10  kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

2 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.845 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 87  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22 

Yerel Vaka Sayısı: 63 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 75  

Bugün Kaybedilen Hasta:  1 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .963.826 

Toplam Vaka Sayısı: 19.700 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.748  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 874 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 815 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 80   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 184 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 532  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 684 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8009 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.800

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021, 18:58
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