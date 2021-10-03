KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.990  olup, 49'u yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 90 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından gelmiştir. 23  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır. 

19 kişi Lefkoşa, 16  kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

3 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.990 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23 

Yerel Vaka Sayısı: 49  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .981.816 

Toplam Vaka Sayısı: 19.774  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.838 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 858  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 800 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 80   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 151 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8340 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 58.951

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021, 21:05
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