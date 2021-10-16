KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.674 olup, 67'si yerel 115 pozitif vakaya rastlanmış, 85 kişi taburcu edilmiştir.

4 yurt dışından ülkemize gelmiştir. 44 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 67 kişi ise yerel vakadır.

24 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 9 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

16 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.674

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 115

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 67

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 85

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.230.124

Toplam Vaka Sayısı: 20.922

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.743

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1097

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1050

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 84

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 111

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 580

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6627

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 67.823

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021, 23:28