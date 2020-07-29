KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1443 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, 3 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın ise karantina da gözetim altında olan bir hastanın temaslısı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
29 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1443
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 67.719
Toplam Vaka Sayısı- 142
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 111
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 27
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 20:08