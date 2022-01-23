KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 556 kişi taburcu edilmiştir. 

179 kişi Lefkoşa, 95 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 28 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 22 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 410

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556

Bugün Kaybedilen Hasta:  2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223
      
Toplam Vaka Sayısı: 50.297

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : -

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307       
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4285      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 117099

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 19:58
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