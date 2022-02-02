KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.342 olup, 457 pozitif vakaya rastlanmış, 408 kişi taburcu edilmiştir.

215 kişi Lefkoşa, 84 kişi Girne, 89 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 38 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.342

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 457

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 457

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.415.484Toplam Vaka Sayısı: 56.371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 50.832

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5367



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5288

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 174

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1275

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 443

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 554

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3611

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 121380

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022, 19:51