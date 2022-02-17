KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.903 olup, 506 pozitif vakaya rastlanmış, 586 kişi taburcu edilmiştir. 

208 kişi Lefkoşa, 69  kişi Girne, 175 kişi Gazimağusa, 18 kişi Güzelyurt, 27 kişi İskele, 9 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.903       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 506 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 506         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 586   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.660.923    

      

Toplam Vaka Sayısı: 63.576     

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 59.143           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4249     

      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47        

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4194    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1214  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 383

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 386 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3669       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125580

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022, 20:03
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