KKTC'de son bir haftada 15 bin 517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı

KKTC'de son bir haftada 15 bin 517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanlığı, 22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısının 15 bin 517, pozitif vaka sayısının da 1499 olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla yaklaşık 2 kat, bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 4 kat arttığı görüldü.

( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499            

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437            

Toplam Vaka Sayısı: 98.004                         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345                                       

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238     

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