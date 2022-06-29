KKTC'de son bir haftada 15 bin 517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, 22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısının 15 bin 517, pozitif vaka sayısının da 1499 olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla yaklaşık 2 kat, bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 4 kat arttığı görüldü.

( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437

Toplam Vaka Sayısı: 98.004

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238