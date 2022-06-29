KKTC'de son bir haftada 15 bin 517 test yapıldı, 1499 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, 22- 28 Haziran tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısının 15 bin 517, pozitif vaka sayısının da 1499 olduğunu açıkladı.
Vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla yaklaşık 2 kat, bir önceki haftaya kıyasla yaklaşık 4 kat arttığı görüldü.
( 22- 28 Haziran) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 15.517
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1499
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.061.437
Toplam Vaka Sayısı: 98.004
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 96.345
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238