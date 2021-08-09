KKTC'de son bir haftada 26 yangın meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2 – 8 Ağustos tarihleri arasında, KKTC’de toplam 26 adet yangın meydana geldi.

Açıklamada, söz konusu 26 yangın sonucunda maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.

YANGINLARIN MUHTEMEL NEDENLERİ

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöyle sıralandı:

Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri

Faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler

İhmal ve dikkatsizlik

Elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar

Oluşan kısa devreler

Mercek görevi gören kırık cam parçaları

TOPLAM MADDİ ZARAR 242 BİN TL

Açıklamada, söz konusu yangınlar nedeniyle meydana gelen toplam zarar miktarının, yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu belirtildi.

Polis, aynı zamanda son bir haftada çıkan yangınların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Verilen bilgilere göre en fazla yangın, Lefkoşa’da meydana geldi.

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA

9

GAZİMAĞUSA

4

GİRNE

5

GÜZELYURT

6

İSKELE

2

TOPLAM

26

HASAR MİKARI

242.120 TL

DÖRT YANGININ SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Açıklamada, yangın sebepleri ve sayılarına da yer verildi; 4 yangının sebebinin belirlenememesi dikkat çekti.

YANGIN SEBEPLERİ

Sigara İzmariti

9

Kısa Devre

6

Elektrik Telleri

1

İhmal ve Dikkatsizlik

1

Temizlik Maksatlı

1

Yanıcı Madde

1

Sirayet

2

Kırık Cam Parçaları

1

Tespit Edilemeyen

4

TOPLAM

26

Açıklamada son olarak yangın çeşitlerinin detayları belirtildi:

YANGIN ÇEŞİTLERİ

Ev

2

Apartman Dairesi

2

Bahçe

4

Anız

2

Balya

1

Kuru Ot ve Çöp

11

Motorlu Araç

2

Elektrik

2

TOPLAM

26