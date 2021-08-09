KKTC'de son bir haftada 26 yangın meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2 – 8 Ağustos tarihleri arasında, KKTC’de toplam 26 adet yangın meydana geldi.
Açıklamada, söz konusu 26 yangın sonucunda maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi.
YANGINLARIN MUHTEMEL NEDENLERİ
Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, şöyle sıralandı:
Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri
Faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler
İhmal ve dikkatsizlik
Elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar
Oluşan kısa devreler
Mercek görevi gören kırık cam parçaları
TOPLAM MADDİ ZARAR 242 BİN TL
Açıklamada, söz konusu yangınlar nedeniyle meydana gelen toplam zarar miktarının, yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu belirtildi.
Polis, aynı zamanda son bir haftada çıkan yangınların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Verilen bilgilere göre en fazla yangın, Lefkoşa’da meydana geldi.
YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
LEFKOŞA
9
GAZİMAĞUSA
4
GİRNE
5
GÜZELYURT
6
İSKELE
2
TOPLAM
26
HASAR MİKARI
242.120 TL
DÖRT YANGININ SEBEBİ BELİRLENEMEDİ
Açıklamada, yangın sebepleri ve sayılarına da yer verildi; 4 yangının sebebinin belirlenememesi dikkat çekti.
YANGIN SEBEPLERİ
Sigara İzmariti
9
Kısa Devre
6
1
İhmal ve Dikkatsizlik
1
Temizlik Maksatlı
1
Yanıcı Madde
1
Sirayet
2
Kırık Cam Parçaları
1
Tespit Edilemeyen
4
TOPLAM
26
Açıklamada son olarak yangın çeşitlerinin detayları belirtildi:
YANGIN ÇEŞİTLERİ
Ev
2
Apartman Dairesi
2
Bahçe
4
Anız
2
Balya
1
Kuru Ot ve Çöp
11
Motorlu Araç
2
Elektrik
2
TOPLAM
26