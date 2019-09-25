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KKTC'de temaslar yapacak

KKTC'de temaslar yapacak
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Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’ndan bir heyet, Kıbrıs Türk Memur Sen’in davetlisi olarak bugün adaya gelecek. 
Sendikadan yapılan açıklamaya göre heyet, yarın Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u ziyaret edecek. 
İki sendika çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmede bulunacak ve işbirliğinin geliştirilmesi konularını görüşecek.

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