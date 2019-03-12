"KKTC'de trafik güvensizliği hiçbir zaman birincil öncelik olmadı”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, trafik güvenliğinin Kıbrıs'ın kuzeyinde 1974'ten günümüze dek hiçbir zaman birincil öncelik olmadığını savunarak,” Trafik güvenliğinde değişime doğru mücadele vermek için öncelikle var olan sistemin topluma hizmet etmediğini ve değişime ciddi direnç gösterdiğini farkına varmamız gerekmektedir. Bu direnci kırmanın ve değişime doğru yol almanın anahtarı ise toplumumuzdadır” dedi.

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği yaptığı yazılı açıklamada, yetkililerin yıllardır hem yerli, hem Avrupa Birliği'nden gönderilen uzmanların görüşlerini göz ardı etmeyi alışkanlık haline getirdiği savunarak, “Bu sorumluların var güçleri ile toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz her türlü değişime karşı gösterdikleri direnç ne yazık ki eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetler temelinde toplumumuzun hak ettiği bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmasını da engellemekte ve toplumumuzda büyük bir ümitsizlik yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Trafik sisteminin yıllar içinde büyük yıkıma neden olduğunu belirten dernek, “1974'ten 2018 yılı Şubat ayına dek trafikte 1915 insanın kaybedildiğini, bugünkü hükümetin görevi devraldığı tarihten itibaren geçen yaklaşık 400 gün içinde ise KKTC trafiğine Ciklos'ta kaybedilen dört genç dahil 28 insanın kurban verildiğini” kaydetti.

Trafikte meydana gelen ölümlerin ve ciddi yaralanmaların hız kesmeden devam etmesine rağmen ne bugünkü, ne de geçmişteki hükümetlerin kayıpların sorumluluğunu üzerine aldığını, hiçbir yetkilinin görevden alınmadığını ve hiçbir yetkilinin istifa etmediğini belirten Dernek açıklamasına söyle devam etti;

“Bugünkü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yönetiminin İsveç Parlamentosu tarafından 1997 yılında ortaya konan ‘Vizyon Sıfır’ yaklaşımına belirttiği inanç ve 21 Mayıs 2018 tarihinde düzenlendiği basın toplantısı sırasında topluma verdiği büyük sözler de lafta kalmıştır. Bakanlık hangi bilgi, öngörü ve uzman grubu ile ‘Vizyon Sıfır’ planlaması yapmakta olduğunu açıklamalıdır. Çünkü son bir yıl içinde bakanlığın ‘Vizyon Sıfırı’ gerçekleştirecek bir trafik güvenliği sistemini oluşturmak için ciddi bir adım attığı görülmemiştir. Dünya trafik güvenliği alanında büyük mesafeler kat ederken, toplumumuzun ilerlemesinin önü yöneticilerimizin yanlışları sayesinde tıkanmakta ve böylelikle insanlarımız vahim ötesi bir trafik güvensizliği ile yüzyüze bırakılmaktadır”

Dernek, topluma hizmet edecek bilim ve etik temelli bir trafik güvenliği sistemi oluşturulana dek trafik güvensizliği tablosunun değişmeyeceğine işaret etti.