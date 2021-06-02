KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
banner32

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonularını açıkladı.

Açıklama şöye:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış 27 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez-3 

Gazimağusa 

Ulukışla-2  

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14 

banner69
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1 

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691 

Toplam Vaka Sayısı: 7359  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286     
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2021, 18:43
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿