KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
banner32

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 35    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18   

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115 

Toplam Vaka Sayısı: 2371 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 19:46
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk mühendislerince geliştirilen dünyanın ilk...
Türk mühendislerince geliştirilen dünyanın ilk...
  1. Türkiye
﻿