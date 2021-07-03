KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Açklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 49'u yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.

17 kişi Lefkoşa, 22 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi İskele,1 Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Değirmenlik-1/ Gönyeli-6 / Balıkesir-1 / K.kaymaklı-1/ Alayköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-1 / Demirhan-1/ Düzova-1/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-2

Girne

Girne Merkez- 13/ Dağyolu-2 / Lapta-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-2/ Çatalköy-1/ Alsancak-1/ Karaoğlanoğlu-1

Gazimağusa

Çanakkale-2 / Gazimağusa merkez-2 / Kaleiçi-1/ Anadolu Bölgesi-1/ Gülseren-1

İskele

İskele Merkez-2

Lefke

Gaziveren -1

3 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13

Yerel Vaka Sayısı: 49

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.497.043

Toplam Vaka Sayısı: 8278

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7776

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 467

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 398

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2297

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 558

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.491

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 19:22