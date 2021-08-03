KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Açıklama şöyle:
Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.292 olup, 133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlanmış, 107 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 133 kişi ise yerel vakadır.
43 kişi Lefkoşa, 54 kişi Girne, 21kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 8 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 4/ Cihangir-1/ Gönyeli-10/ Yenikent-3/ Gelibolu-1/ Kırıkkale-1/ Alayköy-2/ Yenişehir-1/ Göçmenköy-2/ Akıncılar-1/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-2/ Taşkınköy-5/ K.kaymaklı-3/ Ortaköy-3/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-2
Girne
Girne Merkez-23 / Zeytinlik-3/ Esentepe-1/ Karakum-6/ Doğanköy-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-10/ Boğazköy-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-6/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Maraş-3/ Karakol-1/ Beyarmudu-3 / Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4/ Sakarya-1
İskele
İskele Merkez-2/ Mersinlik-1/ Sınırüstü-1/ Yeni İskele-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-4/ Akçay-1/ Bostancı-3
Lefke
Gemikonağı-1
3 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.292
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 133
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 107
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.003.630
Toplam Vaka Sayısı: 11.903
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.337
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1526
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1328
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 119
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4888
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 283
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2358
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 31.953Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 18:55