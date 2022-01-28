KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 579    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419 
      
Toplam Vaka Sayısı: 53.027    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439  

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Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4931 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  14    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3459       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119365 

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 20:25
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