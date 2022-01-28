KKTC'de vaka sayıları açıklandı

249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Gazimağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 579
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419
Toplam Vaka Sayısı: 53.027
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4931
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1636
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3459
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119365Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 20:25