KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
banner83
banner80

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.281 olup, 476 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 602 kişi taburcu edilmiştir. 

230 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 73 kişi Gazimağusa, 41 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.281     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 476       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 602       

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

banner69
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.459.229   
      
Toplam Vaka Sayısı: 58.057       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.734      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5148    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5072    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 177  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 165   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 471  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3791        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   122642 "

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 20:02
banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿