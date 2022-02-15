KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.933 olup, 574 pozitif vakaya rastlandı, 408 kişi taburcu edildi.

Vakaların 225 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 153 kişi Gazimağusa, 33 kişi Güzelyurt, 43 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndenden.

15 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.933       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 574 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 574         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.633.563    
      
Toplam Vaka Sayısı: 62.626       

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.158           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4286    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40       

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4240    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1159 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 19:33
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