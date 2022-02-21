KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 14 saatte yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 26.197 olup, 408 pozitif vakaya rastlanmış, 546 kişi taburcu edilmiştir.

185 kişi Lefkoşa, 76 kişi Girne, 114 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

21 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.197

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 408

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 408

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 546

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.748.404



Toplam Vaka Sayısı: 65.062

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.095

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3781



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3731

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1638

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 366

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 565

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3305

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129246

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2022, 19:54